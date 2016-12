Oud-Beijerland kort zonder stroom

Stedin

Een deel van Oud-Beijerland heeft op Kerstavond ruim een uur zonder elektriciteit gezeten. De storing ontstond volgens netbeheerder Stedin om 22.50 uur bij ongeveer 1450 aansluitingen in de Zeeheldenwijk.

Monteurs van Stedin hadden de stroomvoorziening bij de meeste woningen na een half uur weer aan de praat gekregen. Er zaten toen nog vijfhonderd huishoudens zonder stroom.



Om 00.09 uur had iedereen in Oud-Beijerland weer elektriciteit. De oorzaak van de stroomstoring is nog onduidelijk.