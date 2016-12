Arrestaties voor witwassen in Rotterdam-Charlois

De politie heeft in Rotterdam-Charlois twee mannen opgepakt voor witwassen. Ze hadden tienduizenden euro's contant geld bij zich.

Een agent in burger was in de nacht van vrijdag op zaterdag aan het surveilleren en zag iets verdachts. Hij riep de hulp in van cameratoezicht om de boel in de gaten te houden.



Op de camera's was even later te zien dat er mogelijk iets over werd gedragen tussen een voetganger en automobilist. De politie ging uit van een drugsdeal en controleerde de twee.



Agenten vonden geen drugs, maar wel had de voetganger 30.000 euro en de automobilist enkele duizenden euro's contant geld bij zich.



De mannen zijn meegenomen naar het politiebureau om uit te zoeken of het geld afkomstig is van criminele activiteiten.