Goed zij met ons - een lijntje geluk

Hipster kerststal. Foto: Ivo de Jong

We scoren met z'n allen hoog op internationale gelukslijstjes, maar zijn tegelijkertijd ook behoorlijk ontevreden en lijken steeds bozer en naar binnen gekeerd te worden. Terwijl we nu juist op veel manieren meer verbonden zijn dan ooit. Hoe kan dat? Aries van Meeteren en Marleen Scheurkogel zochten het op Eerste Kerstdag uit op Radio Rijnmond.

In 'Goed zij met ons' vroegen zij geluksprofessor Ruut Veenhoven van de Erasmus Universiteit over de dagkoersen van geluk en de langere termijn. Maar ook over de gelukswijzer; hoe word je gelukkig(er)?



De Rotterdamse filosoof Henk Oosterling gaf in klare taal zijn visie op geluk, boosheid en verbinding. Rob Ittman vertelde hoe De Nieuwe Poort in Rotterdam een plek voor ontmoeting en bezinning wil zijn in drukke en soms donkere tijden.



En natuurlijk was er ook een wijze uit het Oosten die zijn licht liet schijnen op wat gelukkig maakt. Ivo de Jong noemt zichzelf liever tussenganger dan dominee. Hij woont sinds twee jaar in Rotterdam en combineert woorden met daden en muziek.



Luister de uitzending nu terug.