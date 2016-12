Hardloper aangereden in Strijen

Foto: politie

Bij een aanrijding op de Oudendijk in Strijen is een hardloper gewond geraakt. Het slachtoffer was aan het joggen en werd ter hoogte van de Waleweg geschept door een auto.

Het is onduidelijk hoe de hardloper er aan toe is. De technische recherche heeft sporenonderzoek gedaan om de toedracht van het ongeval te achterhalen.