Recordaantal supermarkten open op Eerste Kerstdag

Open op Eerste Kerstdag Vestigingen Jumbo Eerste Kerstdag Vestigingen AH Eerste Kerstdag

Nooit eerder waren er zoveel supermarkten open op Eerste Kerstdag als dit jaar. Dat meldt openingstijden.nl na onderzoek.

In Rotterdam ging het om vier op de tien supermarkten. Anders gaat het er aan toe op het platteland. Daar bleven vrijwel alle winkels gesloten



Van alle supermarkten in Nederland was vorig jaar op Eerste Kerstdag 11 procent open. Dit jaar is dat gestegen tot 17 procent.