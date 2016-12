Drie arrestaties na dodelijke steekpartij in Dordrecht

Bij een steekpartij in de nacht van eerste op tweede kerstdag in Dordrecht is een man om het leven gekomen. De politie heeft drie mensen aangehouden. Het gaat om Dordtenaren van 43, 46 en 55 jaar.





Ambulancepersoneel en mensen van de traumahelikopter hebben nog geprobeerd om het zwaargewonde slachtoffer te redden, maar hulp mocht niet meer baten.







Volgens de buren dealde het 61-jarige slachtoffer in drugs. "Een aardige man, die verder geen vlieg kwaad deed", zeggen zij.



Het pand aan het Eemsteynplein is een kamerverhuurbedrijf.



