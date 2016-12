Overleden zanger George Michael verkocht Ahoy '10x' uit

Zanger George Michael

Zanger George Michael (53) is op eerste kerstdag overleden. Volgens zijn manager is de Britse popzanger vreedzaam heengegaan. De doodsoorzaak is niet officieel bekendgemaakt.





Later ging hij verder als solo-artiest. Hij verkocht meer dan 100 miljoen platen en wist menig concert helemaal uit te verkopen, ook in Rotterdam.







Veel fans van de zanger weten zich zijn concerten nog goed te herinneren, laten ze op Twitter blijken:



















