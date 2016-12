Gewonden bij steekpartijen in Rotterdam-Beverwaard en Capelle

Ambulance Rotterdam-Rijnmond (archieffoto)

Aan de Keverborgstraat in Rotterdam-Beverwaard zijn maandagochtend vroeg twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om Rotterdammers van 23 jaar.

Het ene slachtoffer was in zijn bovenbeen gestoken, de ander was gewond geraakt in zijn zij. De twee zijn naar het ziekenhuis gebracht.



Wat de aanleiding voor de steekpartij was, is onbekend. De politie heeft later in een huis een 20-jarige verdachte opgepakt. De man had een mes bij zich, dat mogelijk bij de steekpartij werd gebruikt.



Ruzie

In Capelle aan den IJssel raakte op eerste kerstdag een 26-jarige man gewond. Agenten vonden het slachtoffer op straat in de Penseel. De man was in zijn nek gestoken.



De ruzie was begonnen in een woonhuis in de straat. Het slachtoffer gaf de bijnaam op van de dader. Dat zette agenten op het spoor van een 38-jarige Capellenaar, die later in zijn huis werd aangehouden. De man had flink wat bloed op zijn kleding.