Vuurwerkaankoop loopt uit op beroving

Een 19-jarige man uit Bergschenhoek is zaterdagmiddag van zijn geld beroofd toen hij illegaal vuurwerk wilde kopen.

Hij had via social media een afspraak gemaakt om voor zo'n 200 euro af te nemen.



Op de Rijtuigwerg werd hij door de 'verkoper' meegenomen naar de achterkant van een flat. Daar stonden nog twee mannen, van wie er een een mes had.



Onder bedreiging moest de man zijn geld afstaan. Daarna ging het trio er vandoor.