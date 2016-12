Slachtoffers schietpartij Hellevoetsluis meerdere keren geraakt

Foto: MediaTv Foto: MediaTV Foto: MediaTV

De twee mannen die maandag aan het begin van de avond in de Branding in Hellevoetsluis onder vuur zijn genomen, zijn allebei meerdere keren geraakt. Dat meldt de politie. Een van de slachtoffers bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De overleden persoon is een 29-jarige man. Een tweede slachtoffer van 25 ligt zwaargewond in het ziekenhuis. De politie kan nog niet zeggen waar de twee vandaag komen en wat ze in de Branding deden.



De politie heeft de hele maandagavond onderzoek gedaan in de Branding en omgeving. Naar verwachting gaat het onderzoek dinsdag verder. Ook twee woningen in de straat zijn doorzocht.



De melding van de schietpartij kwam maandag rond 18.00 binnen. Agenten troffen op straat de twee slachtoffers aan. Al direct was duidelijk dat hun toestand ernstig was. Twee traumahelikopters kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. En beide slachtoffers moesten worden gereanimeerd. Uiteindelijk overleed een van hen alsnog.



Er is nog niemand aangehouden.