Zo Ben Ik Groot Geworden: Carel van Lynden

"Een spijkerbroek was voor de arbeidersklasse" Carel van Lynden als plaatsvervangend rechter

Waarom moet je nooit op zakenreis naar Londen met bruine schoenen aan? Carel van Lynden kan het haarfijn uitleggen. En dat doet hij ook graag, als oprichter van etiquettebureau Wellevendheid.

Beleefdheidsregels. Ze zijn de advocaat, die de titel baron draagt, van jongs met verve bijgebracht. "Vooral mijn vader hechtte erg aan decorum."



Thuis, aan de chique Slotlaan in Rotterdam-Kralingen, zat het gezin nooit samen aan tafel. "Mijn drie zussen en ik aten boven, met het kindermeisje."



Een spijkerbroek? Dat was een kledingstuk voor de arbeidersklasse. Niet voor mensen met blauw bloed, meenden zijn ouders. Maar daar had Van Lynden (1952) lak aan.



En zo stond hij ook niet te popelen om verjaardagspartijtjes te bezoeken, waarop welgestelde ouders hun 18-jarige dochter in de upper class-etalage plaatsten.



