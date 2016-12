'Huurhuizen soms tochtig en vochtig'

Flat (archieffoto).

Huurhuizen in de regio Rijnmond zijn soms tochtig en vochtig, maar verhuurders reageren in het algemeen snel op klachten van huurders. Dat blijkt uit een publieksenquête van RTV Rijnmond.

Huurders klagen nogal over schimmels in hun huis. De kwaliteit van ramen en kozijnen laat geregeld te wensen over. Dat zorgt ervoor dat woningen last hebben van tocht. Mensen met ook nog eens een slechte centrale verwarming hebben het niet alleen koud. Ook grijpen schimmels in natte ruimten hun kans.



Klachten

Maar mensen hebben ook last van andere zaken. "De rook van mijn buren blijft hangen", zegt een huurder in Schiebroek. Of: "Het heeft een half jaar geduurd voordat het gat in het plafond werd gerepareerd."



Over de afhandeling van klachten zijn veel mensen die hebben gereageerd op de enquête wel tevreden. De meeste verhuurders reageren binnen een week op klachten.



Huren

Uit de reacties blijkt dat mensen de huur vaak te hoog vinden. Geld om een ander huis te zoeken is er niet. Mensen zouden wel graag een woning willen kopen.



Bij een slechte woonsituatie hopen bewoners dat de huur niet wordt verhoogd. Lang niet altijd gebeurt dat ook daadwerkelijk.



Veel mensen zijn ook tevreden over hun huurwoning. Ze geven soms een 9 of een 10. Landelijke gezien kregen de woningen gemiddeld een 6,1 van de mensen die reageerden.



Samenwerking

De publieksenquête werd uitgevoerd door RTV Rijnmond en de andere regionale omroepen in samenwerking met de NOS. In totaal reageerden 8500 mensen.



In de regio Rijnmond gingen de meeste reacties over de Rotterdamse corporaties Havensteder, Woonstad, Vestia en Woonbron. In de regio maakte Maasdelta nogal wat los.