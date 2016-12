Tweede dode (25) schietpartij Hellevoetsluis

Het tweede slachtoffer dat maandag is neergeschoten in Hellevoetsluis, is afgelopen nacht overleden. De 25-jarige man uit Rotterdam bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen, aldus de politie dinsdagochtend.

De man werd op Tweede Kerstdag aan het begin van de avond beschoten op de Branding. Hij werd onder vuur genomen samen met een 29-jarige man uit Hellevoetsluis. Hij overleed al snel na de schietpartij in het ziekenhuis.De politie kreeg rond 18.00 uur een melding over de schietpartij. Agenten vonden op straat twee zwaargewonde mannen. Beiden moesten gereanimeerd worden. Twee traumahelikopters werden opgeroepen om hulp te verlenen.Volgens een politiewoordvoerder waren de slachtoffers familie van elkaar. Het is nog onduidelijk wat de mannen deden op de Branding en waarom ze zijn neergeschoten.Wel is het zeker dat ze zijn beschoten door in elk geval een derde persoon. Er is nog niemand aangehouden, zegt de woordvoerder.De politie gaat dinsdag verder met het onderzoek naar de schietpartij. Maandag werden al twee huizen in de omgeving doorzocht.Buurtbewoners zijn geschokt door de dood van de twee mannen, die ze niet zeggen te kennen. Veel mensen hebben knallen gehoord, maar dachten aan vuurwerk. Pas toen blauwe zwaailichten de straat in kwamen, realiseerde de buurt wat er was gebeurd.Bewoners kunnen het niet bevatten dat de schietpartij op klaarlichte dag plaatsvond. "Het is een heel normale, vriendelijke wijk", zegt een buurman over de wijk waar de Branding in ligt.