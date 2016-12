Meesterbakker Voskamp opnieuw beste oliebollenbakker

Wie tijdens de jaarwisseling de lekkerste oliebol van Nederland wil eten, moet naar Spijkenisse. Meesterbakker Voskamp mag zich voor de tweede keer op rij de beste oliebollenbakker van het land noemen, blijkt dinsdag uit de jaarlijkse Oliebollentest van het AD.

Het panel van de krant bestaat uit twintig leden die op 160 plekken oliebollen proefden. De top tien kreeg een herkeuring voor een definitief oordeel. Voskamp was volgens de inspecteurs de "absolute winnaar". "Lekker krokante korst, luchtig, goed gevuld en een lekkere afbeet", staat in het juryrapport.De tweede plaats in de 24ste Oliebollentest is dit jaar voor Bakkerij Brokking uit IJsselstein. Hij stond vorig jaar nog op nummer 16. Bakkerij Aad Klootwijk uit Capelle aan den IJssel eindigde dit jaar op de derde plek.Het is de derde keer dat Voskamp in Spijkenisse met de overwinning ervandoor gaat. In 2015 en 2010 kwam hij ook al als beste oliebollenbakker uit de bus."We doen onze stinkende best om met z'n allen deze prestatie te leveren", zegt Arnold Kabbedijk van Voskamp. "Je moet zorgen dat alles klopt, dat je het serieus neemt en dat je goede ingrediënten gebruikt."Het familiebedrijf Voskamp heeft zeventien filialen en 180 medewerkers. De Meesterbakker produceert 13.000 stuks per uur. Vorig jaar gingen er meer dan 500.000 over de toonbank.