MPS heeft acuut 8,8 miljard euro nodig

De noodlijdende Italiaanse bank Monte dei Paschi di Siena (MPS) heeft acuut meer geld nodig dan eerder werd aangenomen. Het tekort van de bank komt volgens meest recente berekeningen van de Europese Centrale Bank (ECB) neer op 8,8 miljard euro, zo meldde MPS in een verklaring.

Tot nog toe werd aangenomen dat MPS met een kapitaalinjectie van 5 miljard euro overeind zou kunnen worden gehouden. Het lukte de bank onlangs niet om zelf kredietverstrekkers voor dat bedrag te vinden, waarop een verzoek werd ingediend voor staatssteun. De bank sprak daarbij van een ,,voorzorgsmaatregel" om het kapitaal te verhogen.Zonder extra kapitaal is de oudste bank ter wereld gedoemd ten onder te gaan, waardoor mogelijk ook andere banken in grote problemen komen. De Italiaanse regering stelde eerder een reddingsfonds van 20 miljard euro in voor banken die in nood verkeren.Volgens de Italiaanse krant Il Sole 24 Ore overweegt de Italiaanse overheid momenteel een investering van 6,3 miljard euro in de bank.