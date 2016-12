Stuivenberg aan de slag als coach van Racing Genk

Albert Stuivenberg als coach van Jong Oranje. FOTO: Joep Leenen (ANP)

Albert Stuivenberg is de nieuwe trainer van het Belgische Racink Genk. De Rotterdammer volgt de gisteren ontslagen Peter Maes op.

Stuivenberg begon zijn trainersloopbaan bij de jeugdopleiding van Feyenoord. Later werkte hij bij de KNVB, onder meer als coach van Jong Oranje. De laatste jaren was hij assistent van Louis van Gaal bij Manchester United.



Genk wordt de eerste club waarbij Stuivenberg als hoofdcoach aan de slag gaat. Eerder was Mario Been coach van de huidige nummer 9 van de Belgische Jupiler Pro League.