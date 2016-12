Schillenboer Rotterdam blijft zeker tot de zomer

De schillenboer in het Oude Westen in Rotterdam blijft voorlopig nog even bestaan. De gemeente heeft de proef tot komende zomer verlengd.

Schillenboer Marc Post trekt sinds september op een elektrische bakfiets door de straten van de stad. Inmiddels heeft hij al 500 kilo groente- en fruitresten opgehaald. Hij haalt ongeveer tien zakken per fietsronde op.Post heeft al wat vaste klanten, maar om het echt een succes te laten worden, moet er nog wel wat meer worden opgehaald. Hij blijft in elk geval tot 1 juli rondrijden, zegt de gemeente Rotterdam.Mevrouw Van de Wijngaard is een van de vaste klanten. "Ik houd alles apart dus de etenswaren ook. Daar wordt nu weer wat mee gedaan. Ze maken er compost van. En als ik een keer vroeg weg moet, zet ik het bij de deur en pakt de schillenboer het zelf mee."Wethouder Joost Eerdmans riep de schillenboer weer in het leven, omdat veel mensen in de stad geen ruimte hebben om afval te scheiden. Etensresten verdwijnen nu met het andere afval in de bak. Daar moet verandering in komen nu er een schillenboer rondrijdt.Op dinsdagochtend van 09.00 uur tot 12.00 uur en op vrijdagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur kan het afval worden ingeleverd.