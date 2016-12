Auto over de kop in Dordrecht: vijf gewonden

Politie

Voor vijf mensen uit Dordrecht en Papendrecht is Tweede Kerstdag geëindigd met een auto-ongeluk. Vier vrouwen van 16, 17, 18 en 20 en de 20-jarige bestuurder raakten gewond. Er waren geen andere wagens betrokken bij het ongeluk.

Het vijftal zat in een auto die tegen middernacht over de kop sloeg op de Merwedestraat in Dordrecht. De bestuurder verloor in een flauwe bocht de macht over het stuur. De auto kwam tegen een boom tot stilstand.



Twee inzittenden zaten bekneld op de achterbank en moesten worden bevrijd door de hulpdiensten. Alle vijf de slachtoffers moesten naar het ziekenhuis voor meerdere verwondingen. Een 20-jarige vrouw heeft haar bekken gebroken.