Trio jeugdspelers met Feyenoord mee naar Marbella

Mats Knoester, Dylan Vente en Tyrell Malacia gaan met Feyenoord mee op trainingskamp naar Marbella. De drie jeugdspelers krijgen van trainer Giovanni van Bronckhorst de kans om een week met de selectie mee te trainen.

Het trio speelt normaalgesproken in Feyenoord Onder 19. Knoester (18) is een centrale verdediger, Vente (17) een spits en Malacia (17) een linkervleugelverdediger. Vente is familie van Leen Vente, de spits die in 1937 het eerste doelpunt in De Kuip maakte.



Feyenoord werkt van 3 tot en met 8 januari een trainingskamp af in Spanje. De Rotterdammers spelen onder meer een oefenwedstrijd tegen FSV Mainz 05.