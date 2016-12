Oliebollenkoning Richard Visser in tranen om pannenprobleem

Grote frustratie dinsdagochtend bij oliebollenkoning Richard Visser. Om de drukte voor en tijdens de jaarwisseling aan te kunnen, had de bakker een extra pan aangeschaft. Maar op het moment suprême bleek dat er in zijn kraam helemaal niet genoeg ruimte voor was.

De oliebollen van Richard Visser zijn een begrip in Rotterdam. Het loopt ieder jaar storm en oliebollenliefhebbers staan met Oud en Nieuw gerust uren in de rij voor zijn bollen.Om zijn bakcapaciteit te vergroten en verse bollen te leveren, plaatste Visser dit jaar een nieuwe pan voor de pan die er al stond. Hij wilde hem dinsdag voor het eerst gebruiken, maar die plannen liepen al gauw spaak.Tijdens het bakken kwamen hij en zijn medewerkers erachter dat er door de pan te weinig loop- en werkruimte overbleef. Bakkers en verkopers zouden elkaar in de weg lopen en er viel ook olie op de grond, waardoor het te gevaarlijk was om met twee pannen in de weer te blijven.De frustratie en het verdriet liepen zo hoog op dat Visser en zijn medewerkers de kraam tijdelijk dichtgooiden. Het was uiteindelijk zijn vrouw Sonja die niet bij de pakken neer wilde zitten. "Ik zei: we gaan door. Toen hebben we het luik weer opengedaan", zegt Sonja.Richard Visser heeft dit jaar de zevende plek behaald in de ranglijst van het AD, die ieder jaar de beste oliebol van Nederland zoekt. Hoewel hij dit jaar volgens de Oliebollentest niet de beste is, mag Visser zich met recht de oliebollenkoning noemen. Hij werd negen keer uitgeroepen tot de beste oliebollenbakker van Nederland."Eigenlijk is hij ook de beste oliebollenbakker van Nederland. Hij is namelijk de hoogst geëindigde bakker in een kraam. De rest is allemaal banketbakker", stelt Sonja.