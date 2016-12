Kilo's illegaal vuurwerk in Dordtse schuur

Foto: Politie Dordrecht

Een 26-jarige Dordtenaar en een 28-jarige man uit Papendrecht zijn afgelopen nacht opgepakt. Ze hadden dozen met kilo's illegaal vuurwerk in een schuur in Dordrecht liggen.

Agenten betrapten de mannen in de nacht van maandag op dinsdag. Een van de twee trok de aandacht, omdat hij op de Satellietstraat tussen twee auto's stond en het erop leek dat hij wilde inbreken.



Toen de verdachte de agenten in de gaten kreeg, rende hij een schuur in. Daar bleek nog een handlanger van hem te zitten.



De politie vond daarna in totaal zestien dozen illegaal vuurwerk. De mannen zijn aangehouden en het vuurwerk is in beslag genomen.