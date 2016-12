RET vervoert 10.000 man op Oud en Nieuw

Het Nationale Vuurwerk in Rotterdam 2015

Ongeveer 10.000 mensen gaan naar verwachting met de metro naar het Nationaal Vuurwerk bij de Erasmusbrug in Rotterdam. Dat denkt de RET.

Het Rotterdamse vervoersbedrijf rijdt dit jaar voor het eerst door tijdens de jaarwisseling. Tussen 22.00 uur en 23.45 uur en 00.15 uur en 02.00 uur worden metro's gratis ingezet voor mensen die naar de vuurwerkshow willen kijken."Alleen de metro rijdt, omdat dat voor dit evenement het meest geschikte vervoersmiddel is", aldus de RET. "Bovengronds moeten trams en bussen al snel door het vuurwerk heen."In totaal worden 50.000 bezoekers verwacht langs de kades. Vorig jaar was het zo druk dat er een verkeerschaos in de stad ontstond.