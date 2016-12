Politie: drie verdachten in beeld na schietpartij Hellevoetsluis

De politie denkt de identiteit te kennen van de betrokkenen bij de dodelijke schietpartij in Hellevoetsluis. Het gaat volgens een verklaring om minimaal drie mannen.

Door de schietpartij op Tweede Kerstdag kwamen twee mannen om het leven . Ze werden beschoten bij een bezoek aan een woning op de Branding.Een 29-jarige man overleed dezelfde avond nog aan zijn verwondingen. Een 22-jarig slachtoffer uit Rotterdam stierf later in het ziekenhuis.De politie heeft 20 rechercheurs op de zaak gezet en roept de drie verdachten op zich te melden. Ze staan nu ook internationaal gesignaleerd.Over de aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekendgemaakt. Buurtbewoners reageren geschrokken op het dodelijke geweld.''Ik had eerst niets in de gaten. Pas toen ik iemand op straat op zag liggen met politie erbij, ben ik erheen gegaan om te kijken of ik iets kon doen'', vertelt een omwonende.