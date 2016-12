'Lage rente maakt beleggen populairder'

De lage spaarrente heeft dit jaar meer particulieren aangezet tot beleggen. Dat stelt onderzoeksbureau Kantar TNS op basis van een dinsdag gepresenteerd onderzoek.

Volgens het voormalige TNS NIPO telde Nederland dit jaar 1,21 miljoen beleggende huishoudens. Dat zijn er zo'n 100.000 meer dan vorig jaar. Volgens de onderzoekers is sprake van een trendbreuk, na jaren waarin het aantal beleggende huishoudens min of meer stabiel bleef, op 1,1 miljoen.Ondanks de groei steekt de beleggingsdrift onder particulieren nog schril af bij de beleggershausse van eind jaren negentig. In die tijd waagden zo'n 1,9 miljoen huishoudens zich aan aandelen en/of obligaties.De onderzoekers telden niet alleen meer nieuwe beleggers, ook de verhouding tussen sparen en beleggen verschuift. Nadat sparen jarenlang dominant was, wint beleggen nu terrein. Dat beleggen gebeurt steeds vaker via indextrackers, beleggingsproducten die de samenstelling van een bepaalde index, zoals de AEX, weerspiegelen.