R'damse van Maanenbad dicht voor scheurvormingherstel

Van Maanensportfondsen- bad-manager Jan Pott ziet zich door verplichte naloop- en herstelwerkzaamheden genoodzaakt tot kerstvakantiesluiting

Om aan de hersteleisen van de provincie te voldoen is het Rotterdamse van Maanensportfondsenbad tot 2 januari gesloten.

Grondige inspectie van de provinciale Omgevingsdienst Midden-Holland wees uit dat er in de pas gerenoveerde en anderhalf jaar geleden opgeleverde zwembadrand al scheurvorming plus cement-corrosie optrad.



Daarnaast kwamen bij gerichtere controles nog zo'n 300 grotere en kleine achterstalligheden aan het licht.



Gezien de gebreken die nu opduiken lijkt het er dus op dat Rotterdams oudste sportfondsenbad, want uit 1937 stammend, na de restovatie iets te snel heropend is.



Om bij de naloop- en herstelwerkzaamheden werklieden en badgasten elkaar niet tot overlast te zijn, besloot de van Maanenbad-directie daarom maar een goed deel van de kerstvakantie, de deuren te sluiten voor publiek.



Jack Kerklaan haalt op dit besluit even verhaal bij manager Jan Pott