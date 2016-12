Ook Boijmans profiteert van 'Lonely Planet-effect'

Museum Boijmans Van Beuningen kreeg dit jaar zo'n 280.000 bezoekers over de vloer: 10.000 meer dan in 2015. De instelling profiteert naar eigen zeggen van een 'Lonely Planet-effect'.

Rotterdam dook op in een favorietenlijstje van de bekende reisgids . Daarop steeg het aantal buitenlandse bezoekers in de stad fors, merkte ook het Boijmans.Bijna 22 procent van de bezoekers kwam dit jaar uit het buitenland, tegenover 17 procent in 2015.Museumbezoekers van buiten de stad gaven in Rotterdam zo'n 13,8 miljoen euro uit. Dat is ruim een miljoen euro meer dan in 2015.Niet alleen het Boijmans bracht goed nieuws naar buiten: ook de Kunsthal maakte deze maand bekend in 2016 meer bezoekers te verwachten dan een jaar eerder.