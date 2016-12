Van Maanenbad dicht voor opknapbeurt

Het Van Maanenbad

Baantjes trekken bij het Van Maanenbad in Rotterdam-Noord is er tijdens de laatste week van het jaar niet bij. Het zwembad moet op last van de provincie een opknapbeurt uitvoeren.





Bezoekers hoeven volgens Pott niet te vrezen voor hun veiligheid. ''We zijn qua techniek zo'n beetje het modernste zwembad van Nederland'', belooft hij. ''Legionella zal je hier niet tegenkomen. Maar er mag hier en daar nog wel een jashaakje aan een deurtje.''



Tachtig jaar

Het circa tachtig jaar oude zwembad is anderhalf jaar geleden nog ingrijpend gerenoveerd. Daarna won het zelfs



Toch zijn sindsdien nog de nodige gebreken opgedoken. ''Bij iedere renovatie zijn er toch weer puntjes die niet helemaal zijn zoals je verwacht had'', erkent Pott. De toezichthouder gaf bij een recente inspectie aan dat het probleem met de scheurtjes moet worden oplost.



