Hans Klok bij Middag aan de Maas

"Kom maar kijken als je durft", zegt Hans Klok over zijn show House of Horror. Het spookt volgende week in het Nieuwe Luxor in Rotterdam als de illusionist er te zien is.

House of Horror vertelt het verhaal van grote illusionisten uit het verleden die op zoek zijn naar Hans Klok. Zij dulden hem niet in hun magische cirkel en Klok moet de strijd aan."Het is een hele spannende voorstelling", vertelt Klok bij Middag aan de Maas. "Heel leuk om te doen ook want griezelen is een leuk thema".Tijdens deze voorstelling haalt Hans Klok voor het eerst ook mensen uit het publiek op het podium. "Het is wel een uitdaging want bij mij is alles op de seconde getimed, maar met publieksparticipatie ontstaan er situaties die je niet helemaal in de hand hebt." House of Horror is van 3 t/m 8 januari te zien in het Nieuwe Luxor in Rotterdam.