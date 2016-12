Enquête huurwoningen: Veel zorgen in Vreewijk

De renovatieplannen voor Rotterdam-Vreewijk zorgen voor onzekerheid bij bewoners. Zij zeggen niet te weten wanneer ze aan de beurt zijn. Hoelang kunnen ze het in hun bijna honderd jaar oude woning nog volhouden, vragen ze zich af.

Dat blijkt uit de publieksenquête van RTV Rijnmond over huurwoningen. Die werd door opvallend veel mensen uit Vreewijk ingevuld.



Een van de mensen die heeft gereageerd is Harm Oosthoek. Hij woont in een monumentaal huurhuis van Havensteder. "Het voegwerk laat los", vertelt hij, terwijl hij naar zijn voorgevel wijst. "Het tocht enorm in mijn huis."



Renovatie

Wooncorporatie Havensteder heeft een aantal jaren geleden een brief gestuurd met de mededeling dat het huis van Oosthoek zou worden gerenoveerd. Daar is het alleen nog niet van gekomen.



"De onduidelijkheid is heel vervelend", vervolgt Oosthoek. "Ik wil weten waar ik aan toe ben. De isolatie gaat steeds verder achteruit. We overwegen daarom steeds vaker om te verhuizen. Ik wil weten waar ik aan toe ben.''



Reactie

Havensteder herkent zich niet in de kritiek. "We doen juist heel veel aan voorlichting in Vreewijk", vertelt Tom Hoekveld van Havensteder. "We hebben intensief contact met de bewonersvereniging. Naast de inhoud van het plan spreken we ook over de planning.''



Iets verderop in Vreewijk is er net een renovatieproject afgerond. Daar zijn ze heel blij met het resultaat. "Ook wij hebben veel last gehad van tocht", vertelt een bewoner van het Reigerpad. "Maar sinds de renovatie is alles weer helemaal goed."



Bij een ander renovatieproject in Vreewijk dreigen inwoners dwars te liggen. Ze vrezen voor diefstal omdat Havensteder een deel van hun inboedel tijdens de werkzaamheden in huis wil laten staan.



Goud

Oosthoek hoopt dat zijn huis snel wordt gerenoveerd. "Deze wijk is goud, maar het gaat echt achteruit. Dat is zo zonde."