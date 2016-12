Natuurhistorisch Museum verwacht recordaantal bezoekers

Het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam denkt dit jaar een recordaantal bezoekers te krijgen. De teller staat deze week op 50.000. Het museum trok vorig jaar 44.000 bezoekers.

''We denken dat woensdag de 50.000ste bezoeker van 2016 het museum gaat binnenkomen'', zegt directeur Kees Moeliker. ''Dat is een getal dat we nog nooit gehaald hebben.''



De bezoeker die het record op zijn of haar naam schrijft, wordt verwelkomd met champagne en een Vriendenkaart. Daarmee krijgt hij of zij doorlopend toegang tot het museum.



Volgens Moeliker is de toestroom van bezoekers onder meer te danken aan de aantrekkende economie. ''Mensen geven toch iets meer uit en komen ook hier in het museum'', vertelt hij. ''En we hebben een mooi tentoonstellingsprogramma gehad.''



De bezoekers van het Natuurhistorisch Museum konden dit jaar onder meer de tentoonstellingen 'De Nederlandsche Vogelkalender 2017', Het kuurtje, hoe lang nog?' en Jan van der Kooi - Meesterschilder'.