Bonte levert vakantie in voor vuurwerkmeldpunt

Arno Bonte

Het Rotterdamse raadslid Arno Bonte (GroenLinks) heeft rond de jaarwisseling weer de handen vol aan zijn vuurwerkmeldpunt. Daar kwamen tot dusver al ruim 11.000 meldingen over overlast binnen, tot afschuw van sommige vuurwerkfanaten.

Bonte moet zijn vakantieplannen rond de jaarwisseling ook dit keer weer in de ijskast parkeren. Hij heeft het te druk met zijn meldpunt. ''Dat betekent dat voor mij de kerstdagen en Oud & Nieuw iets minder relaxt zijn dan eigenlijk zou kunnen'', vertelt hij.



De geestelijk vader van het meldpunt is bovendien kop van jut onder vuurwerkliefhebbers. Zo ondertekenden 167 mensen in 2009 de petitie 'Behoudt het vuurwerk en stop Arno Bonte'. Het raadslid kwam ook flink onder vuur te liggen op sociale media.



Bedreigd

Het raadslid wil niet zeggen of hij ook wordt bedreigd met geweld. ''Er zijn wel eens bedreigingen die echt niet door de beugel kunnen'', erkent hij. ''Die meld ik op de plek waar dat hoort.'' Minder moeite heeft hij met 'gewone' negatieve reacties.



''Dat moet kunnen. Het is een vrij land en iedereen heeft recht op een eigen mening'', vindt Bonte. ''Ik snap ook wel dat de echte vuurwerkfanaten zich steeds meer zorgen maken. Want er komt steeds meer draagvlak voor modernisering van de vuurwerktraditie.''



Bonte ziet het liefst dat consumenten vuurwerk niet meer zelf afsteken, maar bijvoorbeeld naar professionele vuurwerkshows kunnen gaan. ''Als jongetje heb ik er veel plezier van gehad. Maar veel jongetjes gaan het het nieuwe jaar in met een oog of vinger minder.''