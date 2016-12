Evenementenstop in fraudepand Waterfront

In voormalig poppodium Waterfront in Rotterdam worden na 1 januari voorlopig geen feesten meer georganiseerd. Het huurcontact kan vermoedelijk begin komend jaar worden opgezegd. Daarna wordt gekeken of het pand een nieuwe bestemming krijgt.

Het gebouw aan de Boompjeskade wordt momenteel gehuurd door vader en zoon Kan. Zij hebben de gemeente voor bijna 8 miljoen euro opgelicht met facturen voor verbouwingen die veelal niet hebben plaatsgevonden.De gemeente werd in verlegenheid gebracht doordat de fraudeurs niet zomaar uit het pand konden worden gezet. Inmiddels blijkt volgens de gemeente uit contacten met de advocaat van Kan dat het huurcontract waarschijnlijk in januari zal worden opgezegd.Daarna staat volgens Frans Petersen van de gemeente eerst een grondige inspectie van Waterfront op de agenda. Hij sluit niet uit dat het gebouw een andere bestemming krijgt, maar daar is de knoop nog niet over doorgehakt.Ondanks de commotie over de fraude, werden de afgelopen tijd wel feesten gegeven in het pand. Die werden georganiseerd door de Social Underground Rotterdam (SUR); onderhuurders van vader en zoon Kan.De SUR liet dinsdag via Facebook weten dat ze niet in het pand kan blijven. ''Helaas is het door de politieke druk en alle commotie vanuit het gemeentelijk standpunt niet mogelijk om 'voorlopig' het pand te verhuren aan ons'', schrijft de SUR.Dat betekent in de praktijk dat na de jaarwisseling geen evenementen meer worden georganiseerd in Waterfront. ''Wij begrijpen de beslissing, maar zijn teleurgesteld over het resultaat'', aldus de SUR.Het is nog onduidelijk of de organisatie definitief afscheid moet nemen van het pand aan de Boompjeskade. Volgens Petersen kan niet worden uitgesloten dat Waterfront weer de bestemming poppodium krijgt. Dan kan ook de SUR zich weer melden.Petersen wijst erop dat nooit toestemming is gegeven om een onderhuurder in het pand te vestigen. Toch stond de gemeente oogluikend toe dat de Social Underground het programma afmaakte. ''Zij hebben uiteraard ook niet om deze situatie gevraagd.''