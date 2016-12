Rotterdammers vieren Chanoeka in 'verwarde tijden'

Honderden Rotterdammers verzamelden zich dinsdagavond op het Schouwburgplein voor een gezamenlijke viering van het Joodse lichtfeest Chanoeka. Ze deden dat met liederen en toespraken.

Als onderdeel van de festiviteiten werd een vier meter hoge kandelaar, de Menora, aangestoken. Ook werd het publiek toegesproken door onder anderen politiechef Frank Paauw.Paauw hield zijn toehoorders voor dat het 'bizarre en verwarde tijden' zijn. ''Dat het soms lijkt of het slechte zal winnen van het goede.''De korpschef benadrukte dat de politie er is voor iedereen. ''En dat er in een stad als Rotterdam 182 nationaliteiten naast elkaar moeten leven.''Het optreden van de Paauw viel in goede aarde bij toeschouwers als Uri Rosenthal, de voormalig minister van Buitenlandse Zaken.Volgens Rosenthal is voor joden niet altijd eenvoudig om uit te komen voor hun achtergrond. Hij juicht het daarom toe dat Paauw een lans brak voor tolerantie.Joden zijn ook in de 21ste eeuw nog regelmatig het slachtoffer van racisme en terreur. Zo schoot een terrorist in 2014 drie mensen dood bij het Joods museum in Brussel.Het is de zesde keer dat Chanoeka op deze wijze wordt gevierd in Rotterdam. De lichtjes symboliseren daarbij onder meer de overwinning van licht over duisternis.Paauw, die zelf geen joodse achtergrond heeft, wilde met zijn aanwezigheid benadrukken dat de politie er voor iedereen is.De korpschef wees erop dat de politie eerder ook een iftar-bijeenkomst organiseerde , waar moslims en agenten samen een vorkje prikten.