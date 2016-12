Regio Rijnmond koploper meldingen autobranden

De brandweer moet in de regio Rotterdam-Rijnmond vaker uitrukken voor meldingen van autobranden dan in andere delen van Nederland. Dat blijkt uit cijfers van alarmeringen.nl.

De website telde in totaal 505 meldingen van autobranden in de regio. Een jaar eerder waren dat er nog 444. Overigens geeft de site alleen het aantal meldingen weer, niet het daadwerkelijke aantal uitgebrande voertuigen.In totaal kregen de hulpdiensten in Nederland dit jaar 6100 meldingen binnen van mogelijke autobranden. Na Rotterdam-Rijnmond kwamen de meeste alarmeringen uit Amsterdam-Amstelland. Daar ging het om 436 meldingen.Meerdere plaatsen in onze regio kampten dit jaar met een fors aantal autobranden. Het ging onder meer om Vlaardingen , waar een aantal voertuigen in brand werd gestoken. Ook in Spijkenisse hadden mogelijk meerdere pyromanen het gemunt op auto's Hoewel het aantal brandmeldingen in Rotterdam-Rijnmond fors steeg, hadden inwoners van Zuid-Holland Zuid meer geluk. Daar daalde het aantal meldingen van autobranden van 197 in 2015 naar 143 dit jaar.