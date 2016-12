Binnenvaartschip botst met stuurhut tegen Botlekbrug

Foto: Zeehavenpolitie

Een binnenvaartschip is woensdagmorgen met de stuurhut tegen de Nieuwe Botlekbrug bij Hoogvliet gevaren. Door de klap raakte één bemanningslid lichtgewond, zegt het Havenbedrijf Rotterdam.

De botsing in de mist gebeurde rond 04.45 uur. De Camaro IV heeft een beweegbare stuurhut. Blijkbaar was de kapitein vergeten om deze naar beneden te halen.



De doorvaarthoogte van de Nieuwe Botlekbrug is 14 meter. De schade aan de brug is beperkt, meldt Rijkswaterstaat. De scheepvaart ondervindt volgens het Havenbedrijf geen hinder.



De Camaro IV is een binnenvaartschip dat vooral containers vervoert. Het schip heeft als thuishaven Lage Zwaluwe.