Bejaarde withandgibbons overleden in Blijdorp

Diergaarde Blijdorp heeft twee withandgibbons verloren. De dierentuin moest dinsdag afscheid nemen van de mensapen Saar en Nico, die al sinds 1978 een paartje waren in de diergaarde.

Withandgibbons worden in het wild ongeveer 30 jaar. Saar was met haar 45 jaar dus een absolute bejaarde. Ze was al langer aan twee ogen blind, maar kon zich volgens Blijdorp nog prima redden.De afgelopen tijd ging haar gezondheid echter achteruit. "Ze was op. Helaas hebben we haar daarom moeten laten inslapen", schrijft de diergaarde op Facebook.Ook Nico was al zeker 50 jaar en ging door ouderdom achteruit. "Het overplaatsen van Nico in een nieuwe groep of het introduceren van een nieuwe partner op deze leeftijd is niet in het belang van zijn welzijn. Daarom is er besloten om hem samen met zijn Saar te laten inslapen."Hoofd dierenverzorging Ben Westerveld kijkt met veel plezier terug op de twee apen. Hij was er bij toen Nico en Saar in 1978 aan elkaar werden gekoppeld.En dat was niet bepaald liefde op het eerste gezicht. Nico zat eerst bij een ander soort Gibbon, maar werd gekoppeld aan Saar omdat zij van zijn eigen soort was."Hij heeft Saar in het begin een paar keer behoorlijk gebeten", herinnert Ben zich. "We moesten ze voor een paar maanden uit elkaar halen, maar het is uiteindelijk gelukt."Een jaar later werd het eerste jong geboren. Samen kregen ze negen nakomelingen. "Het hadden er meer kunnen zijn. Uit voorzorg hebben we ze anticonceptie toegepast. Maar het vrijen hielden ze tot op hoge leeftijd vol. Het was mooi hoe teder ze met elkaar omgingen."De meeste verzorgers in Blijdorp kenden het paar. Westerveld: "Ze wisten ook dat bij het vertrek uit de kooi Nico altijd even aan je haren trok. En als je dan omkeek, zat hij alweer bovenin met een onschuldig gezicht. Zo van: ik was het niet."Ben en de verzorgers kijken met gemengde gevoelens terug om de beslissing om de apen te laten inslapen. "Saar was helemaal op. Die kon niet meer naar boven klimmen", legt Ben uit."Maar het is mooi dat we ze samen hebben laten euthanaseren. Nico had misschien nog mee gekund, maar om zijn laatste maanden of jaren alleen te laten slijten vonden wij niet dierwaardig."Nico en Saar behoorden tot de oudgedienden in Blijdorp. Gorilla Annette is geboren in 1973. Olifant Irma, de moeder van Berhardine, kwam in 1970 op de wereld.De oudste inwoner van Blijdorp is echter een flamingo, die als volwassen vogel in 1960 door de poort kwam.