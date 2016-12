Slechtste oliebol in regio Rijnmond is een 'taai, ranzig monster'

Een monster, taai, ranzig, de vetste bollen. De kritiek in de Oliebollentest van het AD is niet mals. Na de bekendmaking van de beste oliebollen dinsdag, is het woensdag ook bekend geworden waar de smerigste bollen te vinden zijn. In de regio Rijnmond scoort Irene's ambachtelijke bakkerswinkel in Meerkerk het slechtst.

"Er komt heel wat ambacht bij kijken om een dergelijk monster te creëren. Mensen met een zwakke gezondheid moeten hier niet aan beginnen. Taai en ranzig. De vetste bollen uit test", zo valt te lezen in het vernietigende juryrapport. De oliebollenbakker in Meerkerk staat met het cijfer 2 op plek 154 van de 160 in de ranglijst.Arie van der Vliet van Irene's ambachtelijke bakkerswinkel erkent dat de bollen die het AD heeft geproefd niet goed waren. "Normaal hebben wij heel lekkere bollen, maar met de test ging het fout."Volgens Van der Vliet ging het mis doordat de appels dit jaar te nat zijn. "Daardoor krijg je meer sap in het beslag met te veel zuur en dat trekt te veel vet aan."Ook de bollen van de gebakkraam bij metrostation winkelcentrum Koperwiek in Capelle aan den IJssel zijn volgens de AD-jury niet weg te krijgen. "De gebruikte mix zorgt voor een gevalletje geelzucht. Ruikt onaangenaam. De korst is taai, de binnenkant droog, melig en smakeloos. Een kermisattractie waar je beter aan voorbij loopt."De allerslechtste bol in heel Nederland ligt in Haarlem. De Hollandsche Gebakkraam H.J. Bakker strandde met het cijfer 1 op de 160ste plek. "En wat staat er in grote letters op de kraam? KWALITEIT IS ONZE RECLAME. Iemand met een beetje gevoel voor humor wordt daar toch heel vrolijk van? Weg hier!"Het AD test ieder jaar door heel Nederland oliebollen. Dit jaar ging een twintigkoppige jury langs 160 gebakkramen en bakkers. Meesterbakker Voskamp in Spijkenisse kwam als "absolute winnaar" uit de bus