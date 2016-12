Problemen op Rotterdam Airport door mist

Meerdere vluchten van en naar Rotterdam The Hague Airport zijn woensdag vertraagd, wijken uit of vertrekken niet vanwege dichte mist. Onder meer vluchten naar Gran Canaria en Alicante zijn vertraagd.

Ook vliegtuigen van en naar Londen hebben veel problemen. Het toestel dat om 07.00 uur zou vertrekken is geannuleerd. Net als de vluchten van 10.20 uur en 16.55 uur.Gestrande reizigers die vanochtend zouden vliegen, gaan nu via Schiphol, vertellen een vader en zoon die de hele ochtend hebben staan wachten."We zouden gaan voor het afronden van zijn lagere school", zeggen de twee. "We gaan vrijdag al terug, dus we zijn een hele dag kwijt. Dat is een zuur verhaal."Inkomende vliegtuigen uit Londen zijn geannuleerd. Reizigers die om 09.25 uur en 16.25 uur zouden vliegen, gaan niet.Vluchten die zouden aankomen uit Berlijn, Salzburg, Innsbruck, Boedapest en Wenen zijn uitgeweken naar het vliegveld in Eindhoven. De piloten vonden het niet verantwoord om verder te vliegen.Door de mist kan de traumahelikopter niet opstijgen. Medisch vervoer wordt voorlopig geregeld via de weg.