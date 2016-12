Opnieuw tieners beroofd tijdens illegale vuurwerkdeal

Twee tieners uit Rotterdam en Schiedam zijn dinsdag beroofd toen ze illegaal vuurwerk wilden kopen in Rotterdam. Het duo werd door drie mannen bedreigd met een mes en moest geld en telefoons afgeven.

De jongens van 15 en 16 jaar hadden via social media een afspraak gemaakt om het vuurwerk op te halen op de Rijtuigweg op Zuid. Maar in plaats van hun pakket vuurwerk kregen ze een mes te zien. Ook kreeg een van de twee een kopstoot en een paar schoppen.Nadat de drie bedreigers de buit binnen hadden, gingen ze ervandoor. Ze zijn nog niet gevonden.Het is niet de eerste keer dat een illegale vuurwerkaankoop uitdraait op een beroving. Afgelopen zaterdag werd een 19-jarige man uit Bergschenhoek het slachtoffer. Ook hij werd via social media naar de Rijtuigweg gelokt en werd beroofd van zijn geld door drie mannen.De politie houdt er sterk rekening mee dat het gaat om dezelfde daders. "Ze hebben dezelfde werkwijze via social media en wilden hetzelfde soort vuurwerk verkopen", aldus een woordvoerder.