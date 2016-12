Schielandshuis omgetoverd tot Tourist Information Center

Schielandshuis

Het Rotterdam Tourist Information heeft haar intrek genomen in het Schielandshuis. Het pand uit de zeventiende eeuw was begin dit jaar leeg komen te staan door het vertrek van Museum Rotterdam naar het Timmerhuis.

Het was een wens van het Rotterdams college om het pand een nieuwe bestemming te geven voor stadspromotie. De ingang is verplaatst van de Hoogstraat naar de Coolsingel.



Toeristen kunnen binnenwandelen voor culturele tips en Rotterdams design. "Hiermee geven we het Schielandshuis ook weer een beetje terug aan de Rotterdammers en maken we het voor iedereen makkelijk toegankelijk", zegt Renkse Satijn van Rotterdam Tourist Information.



Animo

Hoewel veel informatie over Rotterdam online te vinden is, komen nog veel toeristen het informatiepunt binnen. "Het zal je verbazen hoeveel mensen graag persoonlijk geïnformeerd worden. Om net even de bijzondere plekjes van de stad te ontdekken of over wat er op die dag te doen is."



Het paviljoen voor toeristische informatie is open. Er wordt nog gewerkt aan de tuin en het horecagedeelte. Dat zal in het voorjaar gereed zijn.