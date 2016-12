Zo Ben Ik Groot Geworden: Anicka van Emden

"Ik wilde alles doen wat mijn broer ook deed." "Ik ben een Hollander met een bruin laagje."

De dingen die haar zeven jaar oudere broer deed.... poeh, wat vond Anicka van Emden (Den Haag, 1986) die interessant. Iwan zat op judo En dus wilde Anicka dat ook.

Haar moeder had twijfels. Was zo'n vechtsport wel iets voor haar kleine meisje? Maar na de eerste les was Anicka verkocht. "Ik vond het wel leuk, dat stoeien."



Ruim twintig jaar later veroverde ze op de judomat van Rio de Janeiro de bronzen medaille.



Op de tribune zat haar moeder, met wie ze als kind per trein het hele land doorgereisd was naar toernooien. "Zij is voor mij altijd vader en moeder tegelijk geweest."



Haar roots? Die zijn Surinaams. Maar behalve het eten thuis was daar weinig van te merken. "Ik ben een Hollander met een bruin laagje."



Door: Ingrid Smits Correctie melden