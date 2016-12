Suurhoffbrug nooit meer open voor schepen

Suurhoffbrug - Foto: Marius van den Ouden

De Suurhoffbrug in de A15 over het Hartelkanaal gaat vanaf 1 januari nooit meer open. Het beweegbare deel hoeft niet meer te worden gebruikt, omdat schepen die te groot zijn voortaan via het Breeddiep varen.





De Suurhoffbrug werd in 1972 geopend. Bijna 30.000 voertuigen maken dagelijks gebruik van de brug. Het Breeddiep is onlangs verbreed . Deze verbinding tussen de Nieuwe Waterweg en het Calandkanaal is nu groot genoeg voor de nieuwste containerschepen. Als die te groot zijn om onder de Suurhoffbrug door te kunnen, kunnen ze deze alternatieve route gebruiken.