Agressieve man rijdt restaurant binnen (+VIDEO)

Een agressieve man is woensdagmiddag met zijn auto een restaurant binnengereden in de Dordtse wijk Dubbeldam. Dat gebeurde aan het Damplein. De horecazaak was op dat moment gesloten.

De bestuurder verliet de auto nadat hij tot stilstand was gekomen en ging een nabij gelegen snackbar binnen. Daar maakte hij ruzie met andere mensen. Hij heeft er ook spullen kapot geslagen, zegt de politie.De man zou voordat hij het restaurant binnenreed ook nog een andere auto hebben geraakt. Hij raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.Eigenaresse Laura dacht eerst aan een grap die ze hoorde dat iemand haar zaak had geramd. ''Ik zat lekker thuis op de bank te genieten van een welverdiende vakantie'', zegt ze. ''Iemand belde aan om te vertellen dat een auto naar binnen was gereden.''De ondernemer moet haar zaak noodgedwongen langer dichthouden. De schade is enorm. ''Onze koelcel, onze voorraad, de bar: alles is kapot. We kunnen niks. Onze materialen zijn kapot. We kunnen niks opslaan'', zucht ze.De automobilist die het pand ramde, is een vaste klant van het restaurant. Laura kan nauwelijks geloven dat de man met opzet inreed op haar zaak. ''Het is een trouwe klant van Laura's keuken. Ik denk dat het een ongeval is.''