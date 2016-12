Dirk Kuyt wil graag door als profvoetballer

Dirk Kuyt wil zijn schoenen volgend seizoen nog niet aan de wilgen hangen. Dat heeft de aanvoerder van Feyenoord gezegd bij FOX Sports. "Ik voel me fit. Ik zie mijzelf volgend seizoen niet, niet meer voetballen", aldus Kuyt.

Als zijn contract medio 2017 afloopt is de Katwijker 37 jaar. Feyenoord heeft zich nog niet uitgesproken over het eventueel verlengen van het contract van Dirk Kuyt.



De nu 36-jarige aanvallende middenvelder is bezig aan zijn tweede periode bij Feyenoord. Sinds zijn terugkeer won hij in zijn eerste seizoen de KNVB-beker en in zijn tweede voetbaljaargang aast Kuyt met zijn team op de landstitel.