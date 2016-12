1450 kilo illegaal vuurwerk ontdekt in Hoogvliet

Vuurwerkvondst in Hoogvliet (Foto: Politie)

Agenten hebben woensdag 1450 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen bij een inval in Hoogvliet. Bij een pand aan de Heilbotstraat stond een bus klaar die was volgeladen met verboden knalwerk. Twee mannen uit Spijkenisse en Hoogvliet zijn opgepakt.

De politie deed de vondst tijdens een onderzoek naar de handel in illegaal vuurwerk. Dat begon nadat enkele maanden geleden twee jongeren waren aangehouden in Spijkenisse. Zij werden betrapt terwijl ze rondliepen met cobra's en ander verboden vuurwerk.



Politiemensen deden woensdag als onderdeel van het onderzoek ook een inval in Wezep (Gelderland). Ook daar bleek een bus met 1150 kilo vuurwerk klaar te staan en konden twee mannen worden aangehouden.



De politie ging woensdag in eerste instantie uit van 1800 kilo vuurwerk in totaal. Donderdag bleek na een definitieve telling dat het ging om 2600 kilo.



Voor de opslag en verkoop van vuurwerk gelden strenge regels vanwege explosiegevaar. De politie waarschuwt dat illegale vuurwerkhandel levensgevaarlijk is. Zo staan er aan de Heilbotstraat meerdere woningen.