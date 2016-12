Toegangspoort Gusto klaar voor monumentale ombouw

De vroegere toegangspoort van de bekende Schiedamse scheepswerf Gusto is een stuk dichterbij huis gekomen. Het metershoge hekwerk wordt de komende maanden omgebouwd tot een gedenkteken.

Jarenlang stond die loodzware toegangspoort in een weiland in Midden-Delfland. Daar werd hij ontdekt door oud-werknemer Dirk Allewelt , toen hij door het natuurgebied aan het fietsen was . "Ik ben toen in gesprek geraakt met de eigenaar van dat land, die de poort wel wilde verkopen. Aanvankelijk vroeg hij 10.000 euro, maar we zijn een stuk lager uitgekomen."De toegangspoort verdween van het toneel toen Gusto, waar ooit honderden mensen hun brood verdienden, in 1978 failliet ging. Vrijwel alles van en op de werf werd even vakkundig als rigoureus gesloopt. "De gemeente Schiedam heeft geen vinger uitgestoken om iets van die mooie werf te behouden", zegt Allewelt. "Daarom is het wel goed dat ze ons nu financieel steunt om een monument voor elkaar te krijgen."De toegangspoort is woensdag overgebracht naar de Vlaardingse opslag van Imtrans, waar een smid het hekwerk op zal knappen. Daarna wordt het in Schiedam gezandstraald en moet de poort uit 1905 er weer dertig jaar tegen kunnen. Beeldend kunstenaar Sjef van Duin maakt er dan een monument van waarin de originele letters 'GUSTO' een prominente plek krijgen.Binnen een paar maanden wordt de toegangspoort dan als gedenkteken teruggeplaatst op de locatie in Schiedam aan de Nieuwe Maas waar zich vroeger de scheepswerf bevond. Allewelt: "En dat is dan eigenlijk het enig tastbare wat er van over is."