De Rooverstee in Barendrecht

De 'Rooverstee' is de bijnaam van boerderij Dierenstein in Barendrecht. Het verhaal gaat dat in de boerderij mensen ter dood zouden zijn gebracht.

Dat verhaal klopt niet helemaal, maar er zit wel een kern van waarheid in. Arco van der Lee heeft zich in de geschiedenis van de Rooverstee verdiept.Langs sportpark De Bongerd in Barendrecht loopt de Dierensteinweg. De weg is vernoemd naar boerderij Dierenstein, die daar tot 1980 heeft gestaan. De boerderij is gesloopt vanwege de aanleg van de oprit van de A15 naar Gorinchem.Er zijn twee verklaringen voor de bijnaam 'Rooverstee'. Arco van der Lee: "De meest waarschijnlijke verklaring is dat Cornelis de Roovere de boederij heeft gesticht, de andere verklaring heeft te maken met de doodstraf".Voor die tweede verklaring moeten we terug naar het jaar 1845. Een bende gemaskerde rovers overvalt op 3 september midden in de nacht de boerderij van Cornelis van der Waal aan de Lagedijk in Ridderkerk.De boer wordt beroofd en in zijn borst en arm gestoken. Hij overleeft de overval wel. Eén van de rovers wordt ondanks zijn masker door een dienstmeisje van de boer herkent.Het gaat om een vroegere knecht. Kennelijk heeft hij de bende verteld dat er op de boerderij iets te halen valt. Dankzij het dienstmeisje worden de vier rovers opgepakt.Het blijkt te gaan om mannen uit Werkendam. Ze zijn lid van de beruchte roversbende van Aai Bot. In totaal telt deze bende wel zestig man.De vier opgepakte mannen worden in Dordrecht berecht. Voor de rechter is het van groot belang dat ze al eerder veroordeeld zijn. Op 30 mei 1846 worden de vier ter dood veroordeeld.Het vonnis moet op 30 december 1846 voltrokken worden op het Stadhuisplein van Dordrecht. De veroordeelden moeten daar worden opgehangen.Op het laatste moment wordt in de rechtbank toch besloten om de vier gratie te verlenen. Ze lijken gered.Maar niets is minder waar. Arco van der Lee: "Het bericht van de gratie moest van de gerechtsdienaar worden overgebracht naar de beul. Toen het bericht het Stadhuispein bereikte, was het te laat."De tragische dood van de vier mannen maakt veel indruk op de mensen in de omgeving. In Barendrecht doet een rijmpje de ronde:In Dordrecht wordt zelfs een gedicht met tien coupletten over deze zaak gemaakt. Elk couplet eindigt met:Veel mensen denken in die tijd dat de baljuw de vier rovers heeft laten ophangen aan de balken in de schuur van boerderij Dierenstein in Barendrecht. Daarom wordt die boerderij de Rooverstee genoemd."De terechtstelling van de mannen zal extra veel indruk hebben gemaakt, omdat het de laatste misdadigers zijn die in Dordrecht ter dood werden gebracht", aldus Arco van der Lee.Boerderij Dierenstein bestaat dus niet meer. Op de foto uit de collectie van de Historische Vereniging Barendrecht is de boerderij te zien in 1918. Er staan veel mensen op het erf omdat er brand is geweest.