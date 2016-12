Oudste homobar van Rotterdam dicht

CosmoBar

De oudste homobar in Rotterdam gaat dicht. De Cosmobar heeft de laatste avond met klanten inmiddels achter de rug. Wat resteert is opruimen en het pand leeg opleveren.

Eigenaar Jan van de Sande: "Het huurcontract loopt af. Er komen nieuwe appartementen. We mogen wel blijven, maar dan betalen we het viervoudige aan huur. En dat is niet op te brengen."



Jan en Glenn van de Sande runden de Cosmobar aan de Schiedamsesingel ruim 40 jaar.

"Ik ben natuurlijk van de generatie dat de deuren gesloten waren, dat er luikjes in

de deuren zaten'', zegt Jan. ''Alleen de Cosmo had geen luikjes. Dat is altijd een open bar geweest."



De Cosmobar opende in 1938 de deuren aan de Rotterdamse Westzeedijk. Daarmee zou de horecazaak het langst bestaande gaycafé van Nederland zijn. De Amsterdamse concurrent 't Mandje ging eerder open, maar was tussendoor twintig jaar dicht.



Historicus Joris Boddaert roemt de Cosmobar om de goede sfeer. "Een huiskamersfeer was het. De homo's voelden zich hier heel veilig en er waren eigenlijk nooit problemen. Het was een begrip."