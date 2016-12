'Havenrivalen moeten handen ineen slaan'

Haven van Rotterdam (Foto: Tom van Vark)

De havens van Rotterdam en Antwerpen moeten samen optrekken om hun positie in Europa te verdedigen. Dat vindt algemeen directeur Eddy Bruyninckx van het Antwerpse havenbedrijf, die gezamenlijke bedreigingen én kansen ziet voor de havens.

Bruyninckx vreest dat door Europese investeringen in infrastructuur op termijn vaker ladingen kunnen worden ingevoerd via Zuid-Europa. Rotterdam en Antwerpen zouden dan buitenspel staan.



''We moeten er samen voor zorgen dat Europa er morgen niet toe overgaat om een deel van die lading op een kunstmatige manier te laten toestromen in Zuid-Europa'', vindt hij. ''Dat het daar behandeld zou worden nadat met Europees geld tunnels, bergpassen, enzovoorts zijn gefinancierd.''



De CEO ziet niet alleen bedreigingen, maar ook kansen in het buitenland. Zo zouden Rotterdam en Antwerpen in zijn ogen samen moeten proberen een logistiek centrum op te zetten in Duitsland.



Ladingstromen

''Daar zouden we onze ladingstromen vanuit beide havens kunnen samenbrengen, om van daaruit verder afgelegen gebieden in Centraal- en Oost-Europa te bedienen'', zegt Bruyninckx.



De havens deden in het verleden al eerder een poging om een dergelijk logistiek platform te vestigen in Duitsland. Toen lagen de Duitsers dwars, zegt de directeur. ''Maar als de gelegenheid zich voordoet, moeten we dat zeker overwegen.''



Hoewel Bruyninckx graag wil samenwerken, liggen de havens in België en Nederland ook in elkaars vaarwater. De containeroverslag in Antwerpen groeide dit jaar met ruim 4 procent en dat ging volgens Bruyninckx deels ten koste van de overslag in Rotterdam en Hamburg.