KPN huisvest bedrijfscollectie in nieuw Collectiegebouw Boijmans

Het Collectiegebouw van Boijmans v Beuningen

Museum Boijmans Van Beuningen gaat in het nieuwe Collectiegebouw niet alleen de eigen kunst- en privécollecties van particulieren huisvesten. Ook bedrijven kunnen hun kunstverzameling kwijt. KPN is het eerste bedrijf waarvan bekend is dat de collectie naar Rotterdam komt.

De kunstcollectie van KPN wordt beschouwd als een van de beste en belangrijkste bedrijfscollecties in Nederland.



Volgens museumdirecteur Sjarel Ex heeft KPN Boijmans gevraagd om een tentoonstelling te maken van de verzameling. Het zou gaan om en expositie binnen en buiten KPN.



Naast bedrijven kunnen ook particulieren terecht in het Collectiegebouw. "Verzamelaars kunnen een zaal of grote kamer huren en dan krijgen ze een sleutel", aldus de directeur.



De bouw van het Collectiegebouw is eind 2018 klaar. Dan kunnen mensen tijdelijk zien hoe het er van binnen uitziet. Daarna wordt het depot een jaar lang ingericht en gaat het eind 2019 definitief open voor publiek.